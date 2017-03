Pub

É o maior prémio atribuído no concurso, cujo bilhete custa 30 dólares, cerca de 28 euros

Um casal de Nova Iorque, no EUA, ganhou 10 milhões de dólares (9,4 milhões de euros) com um bilhete da raspadinha. O bilhete premiado foi vendido numa loja de conveniência. Por agora, as autoridades nova-iorquinas não revelaram os nomes dos afortunados, que serão apresentados publicamente amanhã à tarde.

Os responsáveis pelo jogo de Nova Iorque explicaram que o bilhete da sorte faz parte da campanha para celebrar o 50º aniversário da lotaria.