Jovens estariam fechados numa "masmorra" na cave do casal

Valerie Stannard, de 73 anos, foi condenada a 9 anos de prisão. Roy Stannard, de 74, sentenciado a 12. O casal foi considerado culpado de abusos sexuais e crueldade para com crianças após cerca de três décadas de "abuso, negligência e crueldade".

Entre o fim dos anos 60 e meados dos anos 80, o casal abusou de cinco vítimas, que estariam fechadas num tipo de "masmorra" numa cave, e foi considerado culpado a 28 de março, no tribunal de Snaresbrook, Londres.

Começaram a ser investigados em 2014, após vários anos em que, aquando das visitas dos serviços sociais, alugavam roupa e as crianças eram obrigadas a fingir que estava tudo bem, o casal foi finalmente apanhado.

De acordo com o Daily Mail, entre os abusos encontram-se atos como obrigar as crianças a engolir sabão, colocar a mão de uma das crianças num forno quente e atear um jornal dentro do pijama de um rapaz. Existem também acusações a Roy de abusos sexuais de raparigas.

Quando uma criança era torturada e castigada, Valerie obrigava os outros a ver.

"As vidas deles [crianças] envolviam de forma rotineira abusos físicos, negligência e crueldade. No caso do Sr. Stannard, estão envolvidos também abusos sexuais de duas das crianças. As vítimas descrevem uma infância miserável, caracterizada pela crueldade dos dois, especialmente da Sra. Stannard. Todos experienciaram ou testemunharam abusos físicos, crueldade e negligência numa base diária", afirmou Sally-Ann Hales, da acusação.

O casal nega tudo e diz que "eram outros tempos".