Pub

Os motivos do crime ainda estão por apurar

Os médicos anestesistas Richard Field, de 49 anos, e Lisa Bolaños, 36, foram encontrados mortos em Boston, numa luxuosa penthouse - o andar mais alto de um edifício -, atados e com as gargantas cortadas.

As autoridades foram chamadas ao local, depois de receberem uma chamada que falava de um homem com uma arma na zona residencial de luxo.

A polícia chegou a trocar disparos com o principal suspeito, Bampumim Teixeira, e o homem foi alvejado, mas não corre perigo de vida. Acabou por ser detido e está no hospital.

De acordo com a BBC, a polícia prendeu o homem dentro do apartamento antes mesmo de encontrar os cadáveres de Richard e Lisa. O motivo do crime continua por descobrir, mas as autoridades dizem que uma mensagem de "retribuição" estava escrita numa parede, não revelando o seu conteúdo.

Dadas as circunstâncias, as autoridades acreditam também que o casal conhecia o suspeito, dada a segurança do edifício. "Se alguém consegue chegar até ao 11.º piso de uma penthouse, temos de acreditar que havia algum tipo de conhecimento entre eles", disse William Evans, Comissário da polícia de Boston.

Bampumim Teixeira saiu recentemente da prisão depois de ter cumprido nove meses devido a dois assaltos a bancos, diz o Boston Globe.

Os hospitais onde Richard Field e Lisa Bolaños trabalhavam já emitiram notas de pesar.