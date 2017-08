Pub

Jovem de 22 anos, grávida de oito meses, esteve desaparecida durante uma semana. Foi encontrada morta e sem a criança que carregava no ventre

Savanna LaFontaine-Greywind, de 22 anos, esteve desaparecida durante uma semana. Grávida de oito meses, a jovem de Fargo, que era assistente de enfermagem, foi procurada pelas autoridades e centenas de voluntários. O corpo foi encontrado a 28 de agosto, segunda-feira, num rio da Dacota do Norte, EUA, mas nem sinal da criança que Savanna carregava no ventre.

A polícia determinou, de acordo com as investigações preliminares, que a morte da jovem foi um homicídio, tendo entretanto detido um casal de Fargo que está acusado de assassinar Savanna, depois de lhe interromper a gravidez para ficar com a criança, avança a BBC, citando a imprensa local.

William Hoehn, de 32 anos, e Brooke Crews, de 38, estão sob custódia das autoridades. Ainda que não seja clara a forma como perpetraram o crime ou se provocaram o parto a Savanna antes de lhe tirarem a vida, os dois tinham em casa uma recém-nascida saudável quando foram interpelados pelas autoridades, no dia 24 de agosto.

A versão que contaram às autoridades não coincide: Brooke confessou ter convidado Savanna a entrar no apartamento onde morava com William e diz ter-lhe explicado como poderia induzir o parto, acrescentando que, dois dias depois, a jovem a visitou novamente já com o bebé nos braços para lho entregar.

Já William garante que chegou a casa e a mulher estava a limpar sangue na casa de banho. A seguir, mostrou-lhe um bebé dizendo que a partir de então a criança fazia parte da família. Mas o homem admitiu ainda ter-se livrado de toalhas ensanguentadas e sapatos num contentor do lado oposto da cidade.

Além do apartamento do casal, a polícia está também a analisar uma quinta abandonada nas imediações de Fargo, local de interesse na investigação do homicídio de Savanna. Nesta altura, aguardam-se ainda os resultados da análise da ADN que irão dizer se a bebé encontrada com o casal é efetivamente a filha da jovem que foi morta. O pai, Ashton Matheny, já veio a público reclamar que foi impedido de ver a criança por não ter ficado ainda provado, de forma inequívoca, que se trata da filha dele, a quem quer chamar Haisley Jo.

