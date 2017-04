Pub

Teresa morreu primeiro e Isaac, que também estava hospitalizado, sobreviveu à mulher por pouco tempo

Isaac Vatkin, de 91 anos, e a mulher Teresa, de 89, morreram no sábado passado: ela estava internada e sucumbiu à doença de Alzheimer. Ele, que também estava hospitalizado, devido a uma deterioração do estado geral de saúde, morreu cerca de 40 minutos depois. Estavam casados há 69 anos.

Os médicos colocaram as camas do casal lado a lado, permitindo que as mãos de ambos se tocassem, e foi naquela posição que Teresa morreu. Minutos depois de terem levado o corpo da mulher do quarto, Isaac deixou de respirar.

Foram os familiares que pediram aos médicos para que juntassem o casal no mesmo quarto do hospital. "Não queria que tivessem medo. Pensei que se soubessem que o outro estava ali ao lado poderia ajudar", disse a neta, Debbie Handler, ao Daily Herald.

Na segunda-feira, Isaac e Teresa foram a enterrar. "Estiveram sempre apaixonados, literalmente até ao fim", disse o rabino que celebrou o serviço fúnebre. De nacionalidade argentina, os dois travaram conhecimento no país natal. Casaram-se e mudaram-se para os Estados Unidos da América, onde tiveram três filhos. No final da vida viviam em Skokie, Illinois.

Não é a primeira vez que um casal, com longos anos de matrimónio, morre com pouco tempo de intervalo, devido à célebre "síndrome do coração partido", que pode causar problemas cardíacos que levam à morte. Porém, nunca tinha sido registado um caso com tão curto tempo de intervalo como o dos Vatkin, segundo a imprensa local.