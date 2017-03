Pub

Comprador pagou 2,2 milhões de euros pela casa onde Donald Trump viveu até aos 4 anos.

A casa onde viveu Donald Trump durante a infância foi vendida por 2,2 milhões de euros na quinta-feira, depois de ter estado em leilão em janeiro, informou hoje o jornal New York Times.

Donald Trump em Washington, no dia 28 | EPA/ Ron Sachs Facebook

Twitter

A casa, situada no distrito de Queens e onde o Presidente dos Estados Unidos viveu até aos quatro anos, alcançou o dobro do preço em que estavam avaliadas as casas naquela zona, mas não foi divulgado oficialmente quem comprou o edifício. No entanto, o New York Times garante tratar-se de uma mulher chinesa.

O advogado que representou o comprador recusou-se a divulgar detalhes da venda da casa, uma vivenda unifamiliar de cinco quartos construída em 1940 pelo pai do Presidente norte-americano e promotor imobiliário Fred Trump.

O bairro onde está inserida a casa era na altura uma zona residencial de famílias brancas e com uma boa situação financeira, mas agora é muito diverso, com residentes de origem latina e asiáticos.

A venda ficou fechada no dia 23 de março.

Até ao momento, são desconhecidos quais os planos para a casa.

Outras propriedades ligadas ao presidente dos EUA valorizaram desde que ele próprio se mudou para a Casa Branca. É o caso da penthouse na Trump Tower, comprada por cerca de 16 milhões de euros em fevereiro.