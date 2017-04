Pub

Donald Trump deve reunir-se esta quarta-feira com o presidente chinês Xi Jinping

Um membro da Casa Branca deixou esta terça-feira um alerta a um grupo de jornalistas norte-americanos no que diz respeito ao programa nuclear da Coreia da Norte, salientando que os "ponteiros do relógio pararam e que todas as opções estão em cima da mesa".

De acordo com aquele alto funcionário, os esforços com da administração de Donald Trump para colocar um ponto final no programa nuclear da Coreia do norte terão sido um fracasso,

Esta informação surge poucos dias antes do encontro entre o presidente norte-americano e o seu homólogo chinês Xi Jinping. A reunião estava marcada para o final da semana na Flórida, mas de acordo com a CNN a mesma poderá acontecer ainda esta quarta-feira, devido a esta tomada de posição dos EUA.

Os Estados Unidos, de acordo com aquela estação televisiva, estão mesmo dispostos a avançarem contra a Coreia do Norte sem o apoio da China, que por sua vez acusam os norte-americanos de "aumentarem a tensão" neste país do norte da Península da Coreia.

Também já esta terça-feira o general norte-americano John Hyten falou sobre uma possível ação sobre a Coreia do Norte. O comandante diz que "qualquer solução para o problema deve envolver a China", mas entretanto também revelou que vai fornecer as opções militares a Donald Trump. "Vou fornecer essas opções militares porque é o meu trabalho, embora olhe para isso como uma perspectiva estratégica", salientou.