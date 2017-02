Pub

Apesar de prometer um corte radical com a política externa de Barack Obama, Donald Trump parece estar a fazer o contrário.

A Casa Branca emitiu um comunicado pedindo ao governo israelita que não continue a construção ou expansão dos colonatos, dizendo que esta "pode não ajudar" à paz. Uma afirmação que rompe com a postura anteriormente assumida por Donald Trump de total defesa dos colonatos israelitas.

"Apesar de não acreditarmos que a existência dos colonatos seja um impedimento à paz, a construção de novos colonatos ou a expansão de colonatos já existentes além das atuais fronteiras pode não ajudar", disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

Desde que Trump se tornou presidente dos EUA, Israel aprovou várias novas construções, algo que os críticos dizem poder pôr em risco a solução de dois Estados para a zona. Israel anunciou recentemente um plano para a construção de mais três mil casas na Cisjordânia, o quarto anúncio deste tipo em menos de duas semanas.

Mas este não será o único passo atrás no que diz respeito à política externa, lembra o The New York Times, que refere como a Administração Trump também exige que a Rússia saia da Crimeia e ameaça o Irão com sanções por causa dos testes com mísseis balísticos.

A embaixadora norte-americana Nikki Haley condenou na quinta-feira as "ações agressivas" da Rússia no leste da Ucrânia e alertou Moscovo que as sanções impostas pelos EUA após a anexação da Crimeia vão manter-se.

No entanto, a nova enviada norte-americana suavizou as críticas dizendo que era "uma pena" que tivesse de condenar a Rússia na sua primeira aparição no Conselho de Segurança da ONU.

"Queremos realmente melhorar as nossas relações com a Rússia", disse Haley.

Moscovo aplaudiu as promessas de Trump de reconstruir as relações EUA-Rússia, que chegaram ao seu ponto mais crítico desde a Guerra Fria. O embaixador russo para a ONU Vitaly Churkin reagiu calmamente às críticas de Haley, dizendo que "detetou uma mudança de tom significativa".

"Foi amigável o suficiente, dadas as circunstâncias e o assunto que estávamos a discutir", disse na reunião do conselho, convocada pela Ucrânia após uma escalada da violência.

Em relação ao Irão, a Administração está a preparar sanções económicas semelhantes às que o ex-presidente Obama impôs há um ano. E apesar das críticas de Trump durante a campanha ao acordo nuclear, a Casa Branca não parece estar preparada para o rasgar.

No Twitter, Trump deixou ontem um aviso ao Irão por causa do teste.

Aviso à Coreia do Norte

Um ataque nuclear da Coreia do Norte iria gerar uma resposta "efetiva e esmagadora", afirmou hoje em Seul o secretário da Defesa dos EUA, James Mattis.

O responsável esteve na capital sul-coreana antes de partir para Tóquio, na sua primeira visita ao estrangeiro como membro da administração Trump, numa altura em que surgem preocupações sobre o caminho que os EUA vão seguir na região, sob a liderança de um presidente protecionista.

A Coreia do Sul tem contado com a proteção dos EUA desde a Guerra da Coreia (1950-53), mas durante a campanha Trump ameaçou retirar as forças norte-americanas do país e do Japão se não aumentassem o seu apoio financeiro.

Cerca de 28 500 tropas norte-americanas estão destacadas na Coreia do Sul, e 47 mil no Japão, para defesa contra a Coreia do Norte, com armamento nuclear.

Pyongyang tem insistido em "retórica e comportamento ameaçador", disse Mattis.

"Qualquer ataque aos EUA ou aos seus aliados será vencido e qualquer uso de armas nucleares seria recebido com uma resposta efetiva e esmagadora", afirmou Mattis aos jornalistas antes do encontro com o seu homólogo sul-coreano, Han Min-Koo.

Em Seul, Mattis quis "sublinhar o compromisso prioritário da América com a aliança bilateral" e tornar claro que a nova administração está "totalmente comprometida" em defender a democracia sul-coreana.