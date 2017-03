Pub

O holandês Cas Mudde é um dos grandes especialistas em populismo. Esteve esta semana em Lisboa a propósito do lançamento em português do seu livro Populismo, uma brevíssima introdução, escrito com Cristobal Rovira Kaltwasser, mas também para participar na conferência O que é o populismo?. Pelo meio falou com o DN sobre a situação que se vive na Europa e os EUA de Donald Trump.

Como é o discurso populista? Quais são as suas grandes causas?

O discurso populista refere-se ao povo de forma positiva, refere-se à elite de forma negativa e refere-se a ambos de forma homogénea, refere-se ao povo no singular, como se fossem apenas um, como se não houvessem diferenças relevantes entre eles. Falam também da elite como uma só. E por isso, muitas vezes, não fazem distinções entre o centro-esquerda e o centro-direita. Tendem a ser mais amigáveis, e a falar de maneira mais simples. Mas há grandes diferenças... Donald Trump dificilmente consegue dizer uma frase coerente ou escrever um tweet sem um erro de inglês. Já Geert Wilders é bastante eloquente e Marine Le Pen também.

Falou sobre Trump. Ele é populista?

No início, até ganhar a nomeação republicana, não era populista... era fortemente anti-establishment, era um político elitista anti-establishment, por que o que ele via era ele mesmo. Ele dizia vezes em conta "eu sou o único que pode mudar isto" e não é porque ele era a voz do povo, mas sim porque ele era um ser humano excecional que faz os melhores negócios, era o que ele via. Quando o Steve Bannon chegou ele começou a falar menos sobre si mesmo e dizer mais que eram um movimento para devolver o poder ao povo. O seu discurso de tomada de posse é um belo exemplo de populismo, no qual ele diz que ao elegê-lo para a Casa Branca o povo estava agora na Casa Branca. Isso faz dele um populista? Faz do final da campanha uma campanha populista, não acredito que ele se veja como uma pessoa do povo, ele vê-se como sendo excecional.

Falamos principalmente do populismo de extrema-direita e não da extrema-esquerda. Porquê?

O populismo per se não é assim tão popular. O populismo radical de direita é que é popular. O populismo radical de esquerda é extremamente impopular. Existem dois casos de sucesso de populismo radical de esquerda na Europa, o Syriza e o Podemos, que são dos países com as taxas mais altas de desemprego. Outros partidos populistas de esquerda moderam-se ou não se saíram particularmente bem. O interessante no Syriza é que é um partido radical de esquerda, mas ao mesmo tempo joga muito com o nacionalismo e a xenofobia, não em relação aos imigrantes, mas em relação aos alemães.

A Europa enfrenta um importante ano eleitoral. O que vai acontecer em França e na Alemanha?

Na Alemanha, a eleição tornou-se interessante porque o SPD regressou dos mortos, mas no geral vai ser uma eleição alemã muito normal entre o centro-direita e o centro-esquerda. As eleições francesas estão completamente em aberto. Há um mês dizíamos que o Fillon ganhava, agora é o Macron e, quem sabe, na próxima semana pode ser Juppé. A diferença de 16% entre Le Pen e Macron, segundo as sondagens, significa que tem de haver uma mudança de 9% e isso não é impossível, e nem sequer estamos a falar dos 3% de margem de erro, o que significa que teria de haver uma mudança de 6%. Um ataque terrorista significativo pode fazer isso... Ainda espero que o Macron ganhe, mas ainda é possível que Marine Le Pen ganhe. Uma grande participação será crucial.

Falando da Holanda, Geert Wilders esteve à frente das sondagens durante meses, agora lidera o primeiro-ministro, Mark Rutte. O vai acontecer?

Se a tendência se mantiver, Wilders pode não ser segundo, mas sim terceiro ou quarto, porque Rutte tem à volta de 17%, Wilders cerca de 15%, depois temos quatro partidos que estão entre os 10 e os 12% e as margens de erro são de 3%. Por isso está tudo um pouco no ar. Se o Wilders tiver um mau resultado ele pode ser quinto, se lhe correr bem pode ser primeiro. O problema é a perceção, mas no final não tem assim tanta importância se temos 15 ou 17%. A imprensa internacional, mas também a holandesa, fala como se estivéssemos a eleger o primeiro-ministro. No final, acredito que o Rutte será o primeiro. O próximo governo provavelmente terá cinco partidos, se não mesmo seis. A participação de Wilders será altamente improvável devido à animosidade pessoal entre ele e Rutte, mas se não houver alternativa, poderá acontecer, mas também poderão haver umas novas eleições se a coligação governamental for problemática.