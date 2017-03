Pub

Líderes europeus reúnem-se em cimeira no dia 29 de abril especialmente dedicada ao Brexit

O Reino Unido notificou hoje formalmente a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa que determina o processo de saída da União Europeia.

A notificação foi feita por carta ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que já disse que enviaria um esboço das diretrizes para as negociações no espaço de 48 horas.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou no parlamento que a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que lança formalmente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, "é irreversível".

"Este é um momento histórico que é irreversível", disse May, apelando à unidade nacional: "Este é o momento de nos unirmos".

Tal como previsto, a entrega da missiva da primeira-ministra Theresa May foi feita pelo embaixador do Reino Unido junto da União Europeia, Tim Barrow, às 13:30, em Bruxelas (menos uma hora em Lisboa).

Depois de ler a carta, Tusk informará os governos dos restantes 27 Estados membros da UE sobre as propostas britânicas. Estes analisarão e, durante semanas, debaterão as propostas através dos seus sherpas e ministros dos Negócios Estrangeiros. A 29 de abril haverá um Conselho Europeu especialmente dedicado ao brexit. Seguem-se dois anos de negociações, que se adivinham difíceis, ao fim dos quais poderá haver um acordo ou não. Segundo o previsto no artigo 50.º, o Reino Unido sairá da UE a 29 de março de 2019.

Quem pode vetar o acordo?

Segundo uma notícia ontem veiculada pelo jornal Guardian, o Parlamento Europeu deverá vetar qualquer acordo com o Reino Unido que impeça os cidadãos da UE de irem para o Reino Unido e terem os mesmos direitos de trabalho e residência que os europeus que já se encontram agora no país. De acordo com o diário, Michel Barnier, ex-ministro francês, nomeado pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, como negociador da UE para o brexit, bem como alguns eurodeputados, estão preocupados com a possibilidade de o governo britânico usar o dia de hoje como "cut-off date". Ou seja: o Reino Unido pode começar a restringir já a entrada de cidadãos europeus no seu território, com receio de que os dois anos de negociações façam aumentar o fluxo de imigrantes para o país.

No final das negociações entre a UE e o Reino Unido, o Parlamento britânico terá também a oportunidade de votar o acordo, para decidir se o aceita ou rejeita. Assim ficou definido nas negociações entre o governo de May, a câmara dos Comuns e dos Lordes, antes de a primeira-ministra conseguir o aval do Parlamento para ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa. Um aval que ela, inicialmente, julgou não precisar mas cuja necessidade lhe foi imposta por decisão judicial.

E se, no final, o Parlamento britânico decidir rejeitar o acordo negociado com a UE? No início do mês, em declarações à BBC, o ministro britânico responsável pela pasta do brexit, David Davis, disse não querer contemplar um cenário em que os deputados deixariam "a primeira-ministra de mãos atadas". Mas garantiu, depois de pressionado, ter "um plano de contingência" para um brexit mesmo sem acordo.

"Não é um dia feliz"

O presidente do Conselho Europeu, já com a carta de notificação do 'Brexit' em sua posse, afirmou que "não vale a pena fingir que hoje é um dia feliz", mas observou que a UE a 27 está hoje "mais unida".

"Não vale a pena fingir que hoje é um dia feliz, nem em Bruxelas, nem em Londres. Afinal de contas, a maioria dos europeus, incluindo quase metade dos eleitores britânicos, desejavam que continuássemos juntos e que não nos separássemos. Quanto a mim, não vou fingir que estou feliz hoje. Mas, paradoxalmente, há também algo positivo no 'Brexit': o 'Brexit' tornou-nos, a comunidade dos 27, mais determinada e mais unida do que antes", declarou Donald Tusk, em Bruxelas.

PPE quer ver esclarecido futuro de cidadãos da UE residentes no Reino Unido

O líder do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, disse hoje esperar que as negociações do 'Brexit' esclareçam o futuro dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e vice-versa.

Num comunicado hoje divulgado, Weber classificou o processo de divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) como "um erro tremendo" que irá prejudicar ambas as partes.

O líder do maior grupo político no Parlamento Europeu estipulou três prioridades nas negociações, a primeira das quais é a definição do futuro dos 3,2 milhões de cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e dos 1,2 milhões de britânicos residentes nos 27 Estados-membros.

O PPE quer ainda saber se Londres irá respeitar os seus compromissos financeiros na UE e garantir que a paz na Irlanda do Norte não será ameaçada.

Berlim diz que Londres continua a ser um parceiro da Europa

O Reino Unido continua a ser um parceiro para a Europa e a NATO, afirmou uma porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel.

"Não devemos esquecer que o Reino Unido continua a ser um parceiro na NATO e na Europa", sublinhou Ulrike Demmer, numa conferência de imprensa em Berlim, momentos depois de Londres ter notificado Bruxelas da ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que lança formalmente o processo de saída do Reino Unido do bloco europeu, processo conhecido como 'Brexit'.

Brexit: Perguntas e respostas

- O que é o 'Brexit'?

A palavra 'Brexit' é o resultado de um jogo de palavras britânicas entre os termos em inglês "Britain" (Reino Unido) e "Exit" (Sair). É o termo usado para denominar a saída deste país da UE, resultado do voto dos eleitores britânicos no referendo de 23 junho de 2016.

- Quando começou a usar-se essa expressão?

O termo tornou-se efetivo após o plebiscito sobre ficar ou sair da UE, o que resultou em 51,9% dos votos a favor da saída contra 48% a favor da permanência. A consulta foi convocada pelo ex-primeiro-ministro conservador David Cameron, que renunciou após o resultado, ao contrário do que tinha prometido.

- O que é o artigo 50.º do Tratado de Lisboa?

O artigo 50.º, formado por cinco pontos, estabelece o mecanismo para a retirada de um país da UE.

O artigo diz:

"1. Qualquer Estado-Membro pode decidir, em conformidade com as suas normas constitucionais, retirar-se da União.

2. O Estado-Membro que decida retirar-se notificará o Conselho Europeu da sua intenção .... "

- O que acontece depois de o artigo 50.º ser invocado?

Uma vez ativado, começa um período formal de negociação de dois anos entre a UE e o Reino Unido para estabelecer os termos para o 'Brexit' e definir diretrizes para as novas relações futuras entre Londres e Bruxelas.

- Quando é que o Reino Unido sai da União Europeia?

Se ambas as partes não chegarem a um acordo sobre o prazo de negociação, o Reino Unido deixará de pertencer à UE na primavera de 2019. Este calendário pode variar, no entanto, no caso improvável de que ambas as partes concordarem, por unanimidade, prorrogar esse período de negociações.

- A situação dos cidadãos comunitários

Atualmente, existem 3,15 milhões de cidadãos da UE que residem no Reino Unido em comparação com 900.000 expatriados britânicos que vivem em diferentes países do continente, de acordo com dados oficiais. O futuro de ambos é incerto. A primeira-ministra britânica, Theresa May, tem insistido que é uma prioridade resolver o seu estatuto jurídico, desde que outros países também protejam a situação dos seus nacionais na UE.

- E se o Reino Unido quiser voltar à UE?

Se o Reino Unido ou qualquer outro Estado membro sair, pode pedir a sua adesão e o seu pedido será submetido ao mesmo procedimento que qualquer Estado que pretenda aderir.

O designado 'Brexit' - que representa a primeira saída de um Estado-membro na história do projeto europeu, iniciado há 60 anos - decorre do resultado do referendo de 23 de junho de 2016, quando 52% dos eleitores votaram pela saída do país da UE, derrotando os 48% que preferiam a permanência.

O dispositivo previsto no tratado europeu determina que as duas partes têm a partir de agora dois anos para chegar a um acordo sobre os termos da separação, que terá implicações políticas, jurídicas, económicas e financeiras.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.