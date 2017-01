Pub

Cadáver que estava no interior ainda não foi identificado

As autoridades francesas encontraram a viatura de Ana Lopes, uma portuguesa a viver no Luxemburgo dada como desaparecida desde a madrugada de segunda-feira. No seu interior estava um corpo carbonizado, cuja identidade ainda não foi revelada.

De acordo com o jornal Republicain Lorrain, o carro foi encontrado na noite de segunda-feira, em Roussy-le-Village, junto à fronteira francesa com o Luxemburgo. As autoridades não tiveram dúvidas de que se tratava do BMW preto de Ana Lopes, uma vez que a matrícula era a mesma. No banco traseiro encontrava-se um corpo carbonizado, cuja autópsia permitirá a identificação.

A portuguesa, de 25 anos, residente em Bonnevoie, no Luxemburgo, tinha sido dada como desaparecida pela mãe. Tinha sido vista pela última vez na madrugada de segunda-feira, junto a um McDonald's da estação de comboios da cidade do Luxemburgo.

Já foi aberta uma investigação por homicídio. O jornal francês indica que as autoridades acreditam que a morte aconteceu no Luxemburgo tendo depois a viatura sido levada para França.

A irmã tinha feiro um apelo no Facebook.