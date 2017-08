Pub

Em uma hora, condutor foi contra duas paragens separadas por vários quilómetros

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida esta segunda-feira de manhã após um carro ter chocado contra duas paragens de autocarros no centro de Marselha, em França. Segundo a Reuters, o condutor, um homem de 35 anos, foi detido pouco depois no local.

O caso não está a ser tratado como um incidente terrorista e as autoridades afirmam que o condutor tem problemas psicológicos. Segundo fonte policial, o homem já tinha cometido pequenos crimes.

"Não há algum elemento que permita descrever este ato como um ato terrorista", disse o promotor à agência francesa de notícias AFP. "Nós encontramos no seu correio eletrónico uma conexão com uma clínica psiquiátrica e estamos mais orientados para essa pista".

O suspeito foi contra a primeira paragem de autocarros no 13º distrito, por volta das 6:15 hora local (7:15 em Lisboa), e cerca de uma hora depois foi contra a segunda paragem de autocarros, no 11º distrito.

A segunda paragem fica a vários quilómetros de distância da primeira.

As autoridades não conhecem ainda as motivações para o incidente e pedem que a população evite passar por esta zona, enquanto decorrem as investigações.

Segundo a imprensa local, a vítima mortal é uma mulher.

Nas redes sociais começam a ser partilhados vídeos que mostram as autoridades no local.

A França está em estado de emergência desde novembro de 2015, quando 130 pessoas morreram num atentado terrorista em Paris. Em julho do ano passado, outras 86 pessoas morreram em Nice, quando um homem atropelou dezenas de peões no Dia da Bastilha.

Em atualização

