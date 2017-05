Pub

Automóvel acelerou sobre pessoas que se encontravam em Times Square. Pelo menos um morto e vários feridos. Condutor foi detido.

A polícia de Nova Iorque confirmou que há cerca de 20 feridos e uma pessoa perdeu a vida. A CBS informou que o condutor foi retirado do veículo por agentes da polícia. O sucedido não estava, para já, a ser visto pelas autoridades como um ato de terrorismo.

O incidente sucedeu na esquina da Broadway com a 45.ª rua, um local habitualmente bastante frequentado por nova-iorquinos e turistas.

Algumas pessoas estavam a ser tratadas no passeio enquanto outras eram levadas de maca para ambulâncias.

Não há ainda detalhes sobre o sucedido mas nas redes sociais começam a surgir imagens em que se vê um veículo automóvel que terá tentado galgar o passeio, embatendo nuns pilaretes.

Também há imagens do momento em que a polícia detém o alegado condutor do veículo.

Uma testemunha ocular disse à Sky News que o veículo circulava em sentido oposto ao do trânsito e procurou, de forma deliberada, abalroar as pessoas no passeio. Uma outra, citada pela Fox News, declarou que "parecia ser objetivo do condutor causar o máximo de vítimas".

Vão entretanto surgindo imagens do incidente nas redes sociais

A ABC está com emissão em direto no YouTube: