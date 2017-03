Pub

Carlos foi preso em 1994 pelas forças de elite francesas. O ataque com granadas de 15 de setembro de 1974 fez dois mortos e 34 feridos

Carlos, o "Chacal", autor de atentados durante os anos 1970 e no início da década de oitenta vai começar a ser julgado hoje em Paris pelo ataque à bomba contra uma loja parisiense há 43 anos.

O venezuelano Ilyich Ramirez Sanchez, 67 anos, foi alcunhado pela imprensa britânica como "Carlos, o Chacal", em referência ao romance "O Dia do Chacal" do escritor britânico Frederick Forsyth.

Carlos foi preso em 1994 na capital do Sudão pelas forças de elite francesas tendo sido condenado a prisão perpétua pela morte de dois polícias em Paris, em 1975.

A justiça francesa considerou-o igualmente culpado de quatro atentados em Paris e Marselha, em 1982 e 1983, respetivamente, e que provocaram no total 11 mortos e 150 feridos.

Hoje, Carlos vai ser começar a ser julgado pelo ataque contra o estabelecimento "Publicis" que em 1974 se encontrava situado em Saint-Germains-de-Pres, no centro de Paris. O ataque com granadas, ocorrido no dia 15 de setembro de 1974, fez dois mortos e 34 feridos.