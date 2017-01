Pub

Autoridades turcas dizem ter apanhado o autor do tiroteio na passagem do ano

Abdulkadir Masharipov, o homem suspeito de ser o autor do ataque a tiro na discoteca Reina, em Istambul, foi capturado esta segunda-feira, segundo a comunicação social turca, citada pela BBC.

O ataque, realizado na noite da passagem do ano, matou 39 pessoas, deixou dezenas de feridos e foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Masharipov, natural do Uzbesquistão, foi preso no distrito de Esenyurt, em Istambul.

Segundo o diário Hürriyet o alegado autor do atentado encontrava-se junto do seu filho de 4 anos quando foi detido numa operação durante a qual não sofreu ferimentos.

Já a cadeia de televisão NTV assegura que o alegado autor do atentado foi detido em casa de um amigo do Quirguistão.

Perpetrado com uma arma automática com a qual o autor do atentado atirou sobre as pessoas que se encontravam no clube Reina, o atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI). Com Lusa