Atacantes lançaram uma emboscada a uma coluna de 'capacetes azuis' na República Centro-Africana, matando um soldado cambojano e ferindo outro, afirmou hoje o primeiro-ministro do Camboja, Hun Sem.

Três outros 'capacete azuis' do Camboja foram dados como desaparecidos depois do ataque ocorrido na manhã de segunda-feira, podendo ter sido raptados, disse o chefe de Governo num vídeo publicado na sua página oficial no Facebook.

Hun Sen fez o anúncio durante um discurso por ocasião da inauguração de um edifício na província de Tboung Khmom, no leste do país.

Segundo o primeiro-ministro, os soldados cambojanos, que faziam parte de uma unidade que ajudava a construir estradas, pontes e outras infraestruturas, foram atacados no regresso à sua base, sendo que estavam a ser escoltados por 'capacetes azuis' marroquinos no momento da emboscada.

Um dos países mais pobres do mundo e considerado o pior em termos de desenvolvimento humano, a República Centro-Africana tem estado, nos últimos três anos, mergulhada na violência, depois da deposição do antigo Presidente François Bozizé pelos rebeldes Seleka.

Há um ano, o país realizou eleições democráticas, e Faustin Archange Touadera assumiu a presidência com um mandato para liderar a transição para a paz, reunindo a maioria dos grupos armados nesse processo, mas grande parte do país permanece fora do controlo do Governo.

A missão de manutenção da paz das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA) começou em 2014 e tem mais de 12.000 soldados.

A MINUSCA conta, desde finais de janeiro, com um contingente português constituído por 160 militares - 156 do Exército, entre os quais 111 'comandos', e quatro da Força Aérea.

Outros 11 portugueses estão envolvidos na missão da União Europeia.