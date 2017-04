Pub

Quem divulgou as imagens refere que não é a primeira vez que o dono é negligente em relação ao animal

Uma criança de três anos foi atacada, na passada quinta-feira, por um cão, em Spring Valley, Nova Iorque, EUA. Um vídeo publicado no Twitter mostra as imagens, que podem ser chocantes para os leitores mais sensíveis.

O Conselho Judaico Ortodoxo de Assuntos Públicos de Hudson Valley divulgou as imagens do ataque do cão, que nas redes sociais se diz ser um pitbull, mas também mostra mais vídeos em que o cão parece ameaçar outras pessoas.

O vídeo que se segue pode chocar os leitores mais sensíveis.

No vídeo, pode ver-se o cão a arrastar o rapaz de três anos, que estava a brincar com outras crianças, pelo chão de forma violenta.

A criança ficou com cortes profundos na cara e pescoço e os media locais dizem que foi transportada para o hospital.

O cão já foi retirado ao dono pelas autoridades.