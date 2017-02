Pub

Homem desapareceu em 2012 e foi encontrado a deambular numa estrada brasileira

Um homem canadiano que esteve desaparecido durante cinco anos foi encontrado no Brasil. Anton Pilipa, de 39 anos, desapareceu em março de 2012 da cidade canadiana de Scarborough e foi encontrado no final do ano passado a deambular numa autoestrada no estado de Rondônia.

Anton regressou ao Canadá na segunda-feira com o irmão, Stefan Pilipa, que o foi buscar ao Brasil, e foi detido no mesmo dia pelas autoridades. O homem é acusado de tentativa de agressão armada por causa de um incidente ocorrido a 29 de janeiro de 2011.

Antes do desaparecimento, Anton tinha sido intimado a ir a tribunal mas faltou à audiência. Segundo a BBC, foi solto sob fiança no mesmo dia e o caso aguarda agora julgamento.

Stefan Pilipa contou ao jornal canadiano CBC que o irmão tinha começado um tratamento para a esquizofrenia pouco antes de desaparecer. Ele trabalhava em organizações humanitárias numa cidade distante do irmão e, de repente, desapareceu. Deixou para trás todos os documentos e roupas.

A família não teve notícias de Anton durante vários anos, o que Stefan descreveu como desesperante e frustrante. Várias vezes os familiares visitaram morgues, hospitais e abrigos à procura de Anton, sem desconfiarem que ele tinha saído do país.

Segundo a BBC, Anton foi do Canadá ao Brasil a pé, deambulando por cidades e vilas e pedindo boleia, por vezes. O homem passou por pelo menos sete países desde o Canadá - como Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Venezuela - até chegar ao Brasil. Acabou por ser encontrado a 10 mil quilómetros de onde partiu.

O irmão diz que Anton sempre foi um ativista contra a pobreza e uma pessoa "individualista" que se orgulha de ser duro e resistente. Stefan diz que as pessoas que conhecem Anton não ficariam surpreendidas por ele ter feito esta grande viagem.

O homem não conta muito sobre o que aconteceu durante estes cinco anos em que esteve desaparecido. Apenas revela que durante o caminho procurava comida e roupa em lixeiras e às vezes recebia de algumas pessoas.

Anton disse também à BBC que encontrou "pessoas más" pelo caminho, também boas. "[Recebi] mais generosidade, especialmente nos últimos tempos".

Quando Anton foi encontrado pela polícia na estrada parecia um mendigo, não tinha documentos nem dinheiro e não conseguia dizer quem era. Foi Helenice Vidigal, uma agente brasileira e canadiana que conseguiu falar com o homem, descobriu que era canadiano e encontrou a sua família pelas redes sociais.

"Eu sabia que ele não pertencia àquela estrada. Anton é diferente dos brasileiros. Ele destacava-se", contou a agente Vidigal à CBC.

As autoridades levaram-no para um hospital em Porto Velho e contactaram a sua família, mas pouco tempo depois o homem voltou a fugir, desta vez para o Amazonas.

"Aquela área tem grandes predadores como crocodilos e felinos. Nós realmente tememos que ele fosse atacado por um daqueles animais", contou a agente Vidigal.

Anton acabou por ser encontrado uma segunda vez e internado num hospital em Manaus. O irmão foi buscá-lo este mês e os dois chegaram ao Canadá esta semana. À espera de Anton nas terras canadianas estava a sua mãe, de 65 anos.

