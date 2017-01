Pub

Decisão aplica-se a quem tenha ficado retido no país pela decisão da administração americana

O governo canadiano anunciou hoje que vai atribuir vistos de residente temporário a quem ficar retido no país, na sequência do decreto anti-imigração dos Estados Unidos.

O ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, Ahmed Hussen, anunciou a medida durante uma conferência de imprensa.

Hussen também confirmou que a Casa Branca esclareceu Otava de que os cidadãos canadianos com dupla nacionalidade e os residentes permanentes no Canadá oriundos dos países afetados não são abrangidos pela proibição.

"A Casa Branca garantiu que os canadianos com dupla nacionalidade não são abrangidos por esta medida. Também garantiu que os residentes permanentes no Canadá com passaportes dos sete países podem entrar (nos Estados Unidos), explicou Hussen.

O governo canadiano acrescentou não ter sido previamente avisado da medida do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Daniel Jean, assessor de segurança nacional do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, declarou, na mesma conferência de imprensa, que um número reduzido de estrangeiros está bloqueado nos aeroportos canadianos devido à proibição.

Estes indivíduos são candidatos ao visto de residente temporário anunciado pelas autoridades canadianas.

Hussen, que nasceu na Somália, um dos países afetados pela medida norte-americana, negou-se a expressar a sua opinião sobre a decisão de Trump e sublinhou que o Canadá vai continuar a ser um país aberto aos refugiados e imigrantes.

Entretanto, o consulado dos Estados Unidos em Toronto informou que vai "suspender os serviços ao público" na segunda-feira, em antecipação a uma "grande manifestação" que está marcada para a zona da representação diplomática para protestar contra o decreto de Trump.

Na sexta-feira, o Presidente norte-americano assinou um decreto que impõe restrições de entrada nos Estados Unidos a refugiados e imigrantes oriundos de sete países: Irão, Iraque, Síria, Líbia, Somália, Sudão e Iémen.