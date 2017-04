Pub

Iniciativa visa combater a sinistralidade dos peões nas estradas

O objetivo é a segurança rodoviária, a forma é, no mínimo, original. Uma campanha, a decorrer em França, está a pregar sustos aos peões, para alertá-los para a importância de atravessar as estradas em segurança.

A ideia é simples. Quando um peão está a atravessar fora da passadeira ou com o semáforo vermelho, um painel próximo emite o som de pneus a derrapar. O susto é garantido, e o momento é fotografado e exibido em tempo real no mesmo painel publicitário, com a mensagem "Não corra o risco de ver a morte à sua frente". O resultado pode ser visto aqui:

A campanha visa combater a sinistralidade dos peões nas estradas, que só na região administrativa da Ilha de França (que abarca a capital, Paris), causa 4500 vítimas por ano. Foi desenvolvida, com o apoio da segurança rodoviária e da administração regional, com vista a uma iniciativa prevista para maio, a "Quinzena Regional dos Utentes Vulneráveis", mas já está a fazer sucesso nas redes sociais.