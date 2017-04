Pub

Polícia diz que há feridos. Rádio pública avança que há três mortos em resultado do atropelamento

Várias pessoas terão ficado feridas depois de um veículo, alegadamente um camião, ter acelerado contra a multidão centro de Estocolmo, avança a AFP. A agência noticiosa cita fonte das autoridades, que assegura que há feridos em resultado do presumível ataque, que aconteceu pelas 15:00, hora local - menos uma hora em Lisboa.

"Um veículo feriu pessoas na Drottningatan", disse à agência Reuters Towe Hagg, a porta-voz da polícia sueca. A imprensa local, porém, dá conta de pelo menos três mortos.

O camião terá avançado contra as pessoas numa rua movimentada da capital sueca, tendo depois colidido com o edifício de um centro comercial.

Nas redes sociais, começam a surgir vídeos e fotografias que mostram pessoas a fugir na área onde terá acontecido o atropelamento.

A polícia está no local, mas até ao momento não há mais informações oficiais sobre o acontecido. A rádio pública sueca está a avançar que três pessoas terão sido mortas e a estação SVT refere que foram disparados tiros na área.

Segundo a agência sueca de notícias TT, várias pessoas foram assistidas por ambulâncias no local e as imagens em direto das televisões mostram fumo a sair do edifício contra o qual o camião terá investido.

