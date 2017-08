Pub

Presidente brasileiro sai, até ver, fortalecido do seu dia D

Michel Temer não será investigado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal nem afastado por 180 dias da presidência da República, continuando, por isso, no exercício do cargo até Outubro de 2018, quando novas eleições serão realizadas.

A oposição, a quem competia reunir dois terços dos votos dos parlamentares no plenário da Câmara dos Deputados realizado ao longo de toda a quarta-feira, falhou no objetivo. Às 00:15 horas, em Portugal, o governo chegou a um terço dos votos - somadas abstenções e ausências - e garantiu a permanência de Temer.

O Ministério Público denunciou em Junho o presidente da República por corrupção, na sequência dos casos do encontro clandestino com um empresário corrupto e da entrega de 500 mil reais numa mala ao seu homem de confiança supostamente destinados a si. Para o chefe de estado ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, porém, manda a Constituição brasileira que a Câmara dos Deputados autorize essa investigação. Foi a isso que os parlamentares disseram ontem "não".

Temer continua assim no poder, apesar de 81% dos brasileiros ser favorável ao prosseguimento das investigações e de apenas 5% dos eleitores, de acordo com as sondagens, aprovar o seu governo.

Em São Paulo