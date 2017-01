Pub

Donos tentaram embarcar com animal mas não conseguiram. Deixaram-no na rua, quando estavam 30 graus Celsius negativos

Uma cadela morreu congelada na Rússia após ter sido abandonada no aeroporto porque os donos não a conseguiram levar de férias. Oksana e Alexander Urusov iam para a Alemanha e tentaram embarcar com Tori no Aeroporto Internacional de Koltsovo, mas não conseguiram porque não tinham preenchido a papelada necessária para levar um animal.

A solução encontrada pelo casal foi deixar o animal no aeroporto. A temperatura rondava os 30 graus Celsius negativos. A cadela morreu de frio e foi encontrada três dias depois.

Quando o casal chegou a Hamburgo, na Alemanha, deu a cadela como desaparecida e divulgou uma nota em que pedia ajuda para encontrar Tori, segundo o Daily Mail.

"Estamos à procura da nossa pequena cadela. Ela é branca com um toque de ruivo. Os nossos filhos não param de chorar, podem ajudar-nos por favor? Estamos dispostos a pagar uma recompensa. Nós tivemos de deixá-la no aeroporto porque não nos deixaram embarcar com ela no check in quando íamos viajar para Hamburgo para ver os nossos filhos", dizia a nota do casal.

O porta-voz do aeroporto de Koltosovo, Dmitry Tyukhtin, disse não acreditar que "uma pessoa poderia fazer aquilo a um cão" e criticou os donos por não terem pedido ajuda aos funcionários do hospital. "Se nós soubéssemos do problema, pelo menos o cão estaria vivo", continuou.

Tyukhtin explicou que Tori foi deixada numa zona por onde raramente passa alguém e por isso só foi encontrada depois de estar morta.

O casal tinha sido aconselhado no balcão de check in do aeroporto a deixar a cadela com amigos ou adiar a viagem. Os funcionários contaram que Alexander saiu depois do aeroporto com o cão e quando voltou disse que tinha deixado Tori com um amigo.

O ato do casal está a causar revolta na zona e foi criada uma petição que pede que os dois sejam punidos por terem deixado o animal morrer de frio. A petição foi assinada por mais de sete mil pessoas.

