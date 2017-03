Pub

Objetivo é fazer compreender os casais que é importante "investir na relação, antes que seja demasiado tarde"

Uma cadeia de hotéis da Suécia anunciou no passado domingo que vai reembolsar os clientes que se divorciarem no ano a seguir a terem passado uma noite nas instalações de um dos hotéis do grupo.

O grupo Countryside, uma cadeia hoteleira de luxo, revelou que a ideia "radical" tem como objetivo fazer as pessoas compreender que é importante "investir na relação, antes que seja demasiado tarde", disse à AFP a porta-voz da empresa, Anna Madsen.

Se, "contra todas as expetativas", os clientes optarem por seguirem caminhos separados nos 12 meses que se seguirem à noite passada num dos hotéis, bastará apresentarem um comprovativo do divórcio para que sejam reembolsados: o hotel garante que devolve o dinheiro de uma estadia até duas noites.

A oferta é válida para todos os casais que estejam "legalmente unidos e fiquem no mesmo quarto", ressalvou a porta-voz do grupo.