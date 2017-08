Pub

Célula 'jihadista' responsável pelos ataques na Catalunha teria mais de uma dezena de pessoas

Os Mossos d'Esquadra continuam à procura do condutor da carrinha que atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas, em Barcelona. Segundo o El País, as autoridades estão nesta altura a trabalhar em duas frentes: por um lado, para desarticular a célula 'jihadista' que era formada por mais de uma dezena de pessoas, rapazes de origem marroquina que viviam em Ripoll; por outro, procuram identificar sem margem para dúvidas o condutor do veículo que fez 13 vítimas mortais.

Inicialmente, o autor material do crime fora identificado como Moussa Oukabir, de 17 anos, mas, na noite de sexta-feira, o chefe da polícia catalã admitiu que a hipótese de ser Oukabir o principal suspeito perdia peso. O jovem foi um dos cinco mortos em Cambrils, durante um segundo atentado na madrugada de sexta-feira.

A hipótese que ganhou força entretanto foi a de que o condutor da carrinha que matou nas Ramblas se trate de Younes Abouyaaqoub, um marroquino de 22 anos A polícia catalã confirmou de forma oficial que é ele a pessoa procurada, tendo os Mossos d'Esquadra lançado um forte dispositivo policial em torno da estação de Girona e outras localizações para o tentar capturar.

Durante as primeiras horas após o atentado, Abouyaaqoub foi dado como morto, mas a polícia veio desmentir entretanto este facto e garantiu que o marroquino está a ser procurado. Recorde-se que as autoridades já detiveram quatro pessoas e têm outras três "identificadas".

A polícia confirmou também que já conhece as identidades dos cinco terroristas abatidos em Cambrils e confirmou o nome de três: para além de Moussa Oukabir, morreram às mãos da polícia, depois de tentarem atropelar mais pessoas, Said Aallaa, de 19 anos, e Mohamed Hychami, de 24.

Este sábado, a polícia continua a trabalhar na casa de Alcanar onde, na quarta-feira à noite, aconteceu uma explosão que matou pelo menos uma pessoa e fez vários feridos. Terá sido esta explosão a frustrar os planos da célula terrorista, que ali estaria instalada, na medida em que os impossibilitou de perpetrar um ataque de maior dimensão com engenhos explosivos. Segundo o La Vanguardia, os terroristas teriam material para fazer explodir três carros armadilhados.

O ataque em Barcelona fez 13 vítimas mortais, uma das quais portuguesa. Uma jovem portuguesa permanece ainda em paradeiro desconhecido. Em Cambrils, os 'jihadistas' atropelaram seis pessoas, uma das quais viria a morrer na sequência dos ferimentos.