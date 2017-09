Pub

Lei foi aprovada no Parlamento da Catalunha com 72 votos a favor e sem a presença da oposição, que tentou ao longo do dia travar a votação. Madrid recorre ao Tribunal Constitucional. Rajoy reúne hoje com Sánchez e Rivera

A discussão do referendo sobre a independência da Catalunha não fazia parte da ordem de trabalhos do Parlamento catalão, mas tal como esperado a sua inclusão à última hora desencadeou uma batalha jurídica sem precedentes. Ainda antes da votação do projeto de lei, já o governo espanhol recorria para o Tribunal Constitucional numa tentativa de travar o debate. Mas os juízes acabaram por não discutir ontem o tema. No meio do caos e das tentativas de a oposição para travar o processo, a lei foi aprovada com 72 votos a favor e o líder da Generalitat, Carles Puigdemont, convocou a consulta para dia 1 de outubro.

"Acabo de assinar, como todo o governo catalão, a convocatória do referendo de autodeterminação da Catalunha. Pela liberdade e a democracia!", escreveu Puigdemont no Twitter, junto com uma foto do documento oficial. Foi o culminar de um dia em que acusou a vice-primeira-ministra espanhola, Soraya Saenz de Santamaría, de "insultar os catalães" e o Estado espanhol de ser "um verdadeiro regime de ameaça".

A convocação só foi possível após a aprovação do projeto de lei do referendo. Na hora da votação, os deputados do Ciudadanos, do Partido Socialista da Catalunha e do Partido Popular da Catalunha abandonaram o hemiciclo (estes últimos deixando na bancada bandeiras catalãs e espanholas). O projeto passou contudo com a maioria independentista do Junts pel Sí e da Candidatura de Unidade Popular (72 votos) e 11 abstenções da Catalunya Si que es Pot (à qual pertence o Podemos). No final, deputados cantaram Els Segadors, o hino catalão.

Assim que o projeto de lei foi aprovado, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, pediu um parecer ao Conselho de Estado, primeiro passo para pedir um recurso ao Tribunal Constitucional (TC). Este deverá ser apresentado após a reunião extraordinária do conselho de ministros, hoje às 12.00 (11.00 em Lisboa). Rajoy reunirá também, em separado, com o líder socialista, Pedro Sánchez, e com o do Ciudadanos, Albert Rivera.

Antes de se pronunciarem, os juízes do TC terão primeiro que resolver um problema: é que ainda antes do debate de ontem, a presidente do Parlamento catalão, Carme Forcadell, anunciou que tinha pedido a escusa dos 12 magistrados. "Converteram-se numa extensão do governo do Estado e perderam toda a legitimidade." A lei prevê que, caso haja um pedido de escusa de um juiz, os outros se pronunciem e resolvam a situação. O pedido da escusa de todos os magistrados não está previsto. O TC, que reuniu ontem, acabou por deixar qualquer debate sobre a Catalunha para hoje.

A discussão do projeto de lei sobre o referendo não fazia parte da agenda do dia no Parlamento catalão, mas o regulamento permite a sua introdução com o apoio de dois grupos parlamentares - o que aconteceu já passava das 10.00 (09.00 em Lisboa). Para evitar grandes debates, foi dado um prazo curto para apresentar emendas - tanto o PP como o Ciudadanos queriam que se mudasse todo o texto. Também se pediu um parecer do Conselho de Garantias Estatutárias. Este organismo, que pode ser chamado para garantir que as propostas estão de acordo com o Estatuto da Catalunha, pedia um mês para estudar o projeto. Mas os independentistas lembraram que o parecer não era vinculativo.

No meio de tudo isto, repetiam-se as reuniões da direção parlamentar e a lei acabaria publicada no boletim do Parlamento, mas não pelo secretário-geral Xavier Muro (como previsto). Este alertara Forcadell para o facto de estar a ir contra o decidido no passado pelo TC. Este já tinha considerado inconstitucional, em finais de julho, uma alteração às regras do Parlamento catalão para permitir a aprovação de forma rápida e sem debate da Lei do Referendo. A pressa prendia-se com o facto de querer impedir a intervenção do TC, de forma a que a consulta fosse convocada dentro da legalidade.

Entretanto, a vice-presidente do governo espanhol anunciava a intenção de recorrer ao TC. O objetivo era considerar "nulos e sem efeitos" todos os acordos aprovados ontem pelo Parlamento catalão, de forma a travar a votação. O executivo pediu ainda que fosse estudada uma eventual responsabilidade penal de Forcadell e dos outros membros da direção parlamentar que aprovaram a discussão do projeto de lei.

"O governo não vai permitir que se incumpra a lei em Espanha", disse Sáenz Santamaría. "Querer impor a todo o custo uma decisão contrária à Constituição e à democracia mostra que quem está à frente do Parlamento e da Generalitat se aproxima mais dos regimes ditatoriais do que de uma democracia." Falando diretamente sobre Forcadell afirmou: "Durante o seu mandato, a democracia morreu." O governo tem ainda a hipótese de usar o artigo 155 da Constituição, que na prática suspende a autonomia catalã. Mas esse será um gesto que pode ser visto como uma agressão, em especial antes da celebração do dia nacional catalão, na segunda-feira.