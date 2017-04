Pub

As autoridades búlgaras detiveram e expulsaram cinco cidadãos alemães, um deles menor de idade, por suspeita de pertença a uma organização terrorista ativa no Iraque e na Síria, informou hoje a Agência Estatal de Segurança do país.

"Existem suspeitas fundadas da pertença dessas pessoas a uma organização terrorista", disse a agência, que é o serviço de contraespionagem búlgaro e cujos agentes detiveram os suspeitos no dia 12.

Segundo a nota, a Alemanha tinha proibido os detidos de abandonar o seu território para impedir que se juntassem às fileiras da organização terrorista na Síria e do Iraque, cujo nome não é divulgado.

A detenção ocorreu em Kapitan Andreevo, quando os suspeitos viajavam num comboio entre Bucareste e Istambul e estavam prestes a entrar na Turquia.

Os detidos, cujo "comportamento mostrava sinais de radicalização típicos dos combatentes terroristas estrangeiros", foram expulsos do país, informou a agencia em comunicado.