Mulher do presidente deve continuar sem salário, sem orçamento e Constituição não deve ser mudada. Petição contra criação do estatuto já recolheu perto de 300 mil assinaturas

Como primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump tem atualmente ao seu serviço 24 pessoas. Apesar de sempre ter tido um papel fundamental desde a fundação do país, no século XVIII, só desde 1977 a mulher do presidente americano tem gabinete próprio e um orçamento - Michelle Obama gastou 1,5 milhões de dólares por ano com os colaboradores. Em França, as coisas são diferentes. E, se algumas primeiras-damas tiveram papéis de destaque durante os mandatos dos maridos - de Danielle Mitterrand a Cécilia Sarkozy, passando por Anne-Aymone Giscard d"Estaing - nenhuma teve estatuto oficial.

Uma realidade que Emmanuel Macron prometeu mudar após chegar ao Eliseu, em maio. Mas, perante a contestação popular, a sua mulher, Brigitte, pode ter mesmo de se contentar com uma "carta da transparência" a definir o seu "papel público".

Os pormenores só deverão ser conhecidos "nos próximos dias", explicou o Eliseu ao Le Monde. Nessa altura ficaremos a saber o número de colaboradores da primeira--dama, que neste momento conta apenas com um diretor e um chefe de gabinete, Pierre-Olivier Costa e Tristan Bormet, além de uma assistente. São eles que a ajudam a tratar das "mais de 200 cartas que recebe por dia ", uma ligação "que mantém na maior discrição", como explicava ontem o porta-voz do governo Christophe Castaner.

Mas uma coisa parece certa, Brigitte Macron não deverá ter um orçamento próprio, nem receber salário, muito menos está prevista uma alteração da Constituição francesa para aí inscrever o papel de primeira-dama.

A "carta da transparência" deve, contudo, ajudar a definir os contornos do papel da mulher do chefe do Estado, com Brigitte Macron a dedicar-se à "integração das diferenças" e a militar, por exemplo, pelos direitos dos deficientes ou dos autistas, segundo informava ontem a BFMTV. Nos últimos três meses, a primeira- -dama tem realizado em média uma deslocação por semana, entre hospitais e abrigos para animais, mesmo se tem preferido fazê-lo longe das câmaras.

Estes esclarecimentos do Eliseu surgem num momento em que uma petição online "contra o estatuto de primeira-dama para Brigitte Macron" já estava ontem muito perto das 300 mil assinaturas. O seu autor, Thierry Paul Valette, garante que "não há qualquer motivo para que a mulher do chefe do Estado possa ter um orçamento financiado pelos contribuintes". Em declarações à rádio France Inter, o pintor e autor, autointitulado fundador do "movimento de igualdade nacional para lutar contra a corrupção e as discriminações", explica ainda que "Brigitte Macron dispõe neste momento de uma equipa de dois ou três colaboradores, bem como de dois secretários e dois seguranças. Chega", pode ler-se no texto da petição.

Em maio, diante das promessas de Macron de mudar o statu quo e dar um estatuto oficial à primeira--dama, uma sondagem YouGov para o Huffington Post francês mostrava que a iniciativa desagradava a 68% dos inquiridos. Isto apesar de 49% garantirem ter uma imagem positiva da mulher de Macron - apenas 25% disseram ter uma imagem negativa.

Discreta durante muitos anos, Brigitte Macron chamou a atenção dos media pela primeira vez em junho de 2015 quando acompanhou o então ministro da Economia a um jantar oficial em honra dos reis de Espanha no Eliseu. Não faltaram então os comentários sobre a diferença de idade do casal. Brigitte, hoje com 64 anos, conheceu Emmanuel quando este tinha 15 e era aluno no liceu onde ela dava aulas de Francês. Casada e mãe de três filhos, a professora enfrenta tudo e todos para ficar com o amor da sua vida. Os dois casaram-se em 2007 e a família de Brigitte, inclusive os mais velhos dos seus sete netos, estiveram muito envolvidos na campanha presidencial do fundador do La République en Marche! (LREM). A própria surgia nos documentários que algumas televisões fizeram sobre o candidato como o pilar de Macron, dando-lhe raspanetes por comer chocolate ou aparecendo ao seu lado em passeios na neve ou no campo. E suportou todos os ataques sobre a sua influência ou a sua idade.

Entre os apoiantes do presidente, que em junho conseguiu a maioria absoluta na Assembleia da República, há quem denuncie a hipocrisia de negar um estatuto oficial à mulher do presidente. Num momento em que se discute a moralização da vida pública em França, Aurore Bergé, porta-voz do grupo parlamentar do LREM, lembrou que também devia haver "transparência" no que diz respeito aos meios dados à primeira-dama para exercer a sua função. "A ideia é que os franceses possam ficar a saber quanto custa esse papel", explicou à rádio Europe 1.