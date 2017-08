Pub

"Precisamos de uma posição clara para negociações construtivas", disse o negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier

O negociador da União Europeia para o Brexit pediu esta segunda-feira mais clareza a Londres para que as negociações de saída do Reino Unido da UE possam ser aceleradas, antes do início da terceira ronda de negociações.

"Para ser honesto, estou preocupado. O tempo passa depressa [...] Temos de começar a negociar com seriedade", disse Michel Barnier numa curta declaração à imprensa na sede da UE.

"Precisamos de uma posição clara para negociações construtivas. Quanto mais depressa acabarmos com esta ambiguidade, mas depressa estaremos em posição de negociar a nossa futura relação."

O chefe das negociações pelo Reino Unido, David Davis, disse por seu turno que estes dias de negociações têm de permitir avanços em "todas as questões" e não centrar-se apenas, como quer a UE, no processo de separação.

O Reino Unido quer definir a futura relação com a UE ao mesmo tempo que negoceia as modalidades de saída, mas Bruxelas quer ter "progressos significativos" sobre o divórcio antes de começar a negociar a relação futura.

Na agenda desta terceira ronda, que se prolonga até quinta-feira, estão os principais temas da saída, como os direitos dos respetivos cidadãos, a fronteira na Irlanda e o acordo financeiro.