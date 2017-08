Pub

A declaração de Bruxelas surge como resposta ao desejo expresso hoje por Londres de negociar uma "união aduaneira temporária" depois do 'Brexit.

A questão da nova relação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido só será analisada após avanços nas negociações sobre as prioridades definidas por ambas as partes, lembrou hoje a Comissão Europeia.

"Tomamos nota do pedido do Reino Unido para um período de aplicação (das novas regras) e da sua preferência em relação ao relacionamento futuro, mas só discutiremos (estas questões) quando fizermos progressos suficientes nas condições de retirada ordenada", indicou um porta-voz da Comissão Europeia, encarregada da negociação em nome dos 27 restantes países da União.

A Comissão reitera assim a posição tomada pelos Estados membros, que estabeleceram três temas para decidir como prioridades: os direitos futuros dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, o regulamento financeiro para a saída e a questão da fronteira irlandesa.

O Governo britânico indicou hoje que queria conseguir "um período de transição" com a UE, durante o qual o país manteria "uma ligação estreita" com a união aduaneira europeia para ter "uma transição suave", segundo um comunicado do Ministério encarregado do 'Brexit'.

"Como Michel Barnier (o negociador-chefe europeu para o 'Brexit') disse em várias ocasiões, não é possível existir 'comércio sem atrito' fora do mercado único e da União Aduaneira", sublinhou o porta-voz da Comissão num comunicado, adiantando que o acordo sobre a futura relação entre as duas partes só poderá ser concluído "quando o Reino Unido se tornar um país terceiro".

O Governo britânico divulgou hoje novos documentos com as suas posições a apresentar na próxima ronda de negociações sobre o 'Brexit' no final do mês. Londres prevê publicar na quarta-feira a sua posição sobre a questão irlandesa.

A UE também está a preparar uma nova série de documentos sobre as suas posições, incluindo um sobre a questão aduaneira, adiantou a Comissão, sem apontar uma data para a sua divulgação.