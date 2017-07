Pub

Data oficial para o brexit é a 29 de março de 2019, mas o período de transição deve prolonga-se por mais três anos

O ministro britânico da Economia, Philip Hammond, disse hoje que o período de transição entre a saída do Reino Unido da União Europeia e a introdução de um novo acordo bilateral deve acabar no máximo em 2022.

Em declarações ao programa radiofónico Today, da BBC, Hammond disse: "Nós falámos de um ano, de dois, de três... creio que há um amplo consenso de que o processo deve estar terminado na data programada das próximas eleições legislativas, que é junho de 2022".

O ministro acrescentou que no dia depois do 'Brexit', previsto para 29 de março de 2019, "muitas coisas vão parecer como são agora, e depois haverá um processo, entre a data em que deixaremos a UE e a data em que entram em vigor os novos acordos baseados nos tratados entre o Reino Unido e a União Europeia".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Governo britânico espera acordar um período transitório que vá desde a data de saída do bloco até à entrada em vigor do acordo bilateral que vai enquadrar a relação entre o Reino Unido e a União Europeia.

Na sequência do referendo a 23 de junho de 2016, o Reino Unido invocou, a 29 de março último, o artigo 50.º do Tratado de Lisboa que permite a saída de um Estado-membro do bloco europeu.

De acordo com o calendário do processo de saída, a data oficial de saída do Reino Unido da UE acontece dois anos após a ativação do artigo 50.º do Tratado Europeu, ou seja, a 29 de março de 2019.