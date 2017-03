Pub

Saiba os pontos essenciais, agora que o Reino Unido ativou formalmente o artigo para a saída da União Europeia

O governo britânico ativou o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que vai começar as negociações formais para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Estes são os pontos essenciais do 'Brexit':

O que é o 'Brexit'?

A palavra 'Brexit' é o resultado de um jogo de palavras britânicas entre os termos em inglês "Britain" (Reino Unido) e "Exit" (Sair). É o termo usado para denominar a saída deste país da UE, resultado do voto dos eleitores britânicos no referendo de 23 junho de 2016.

Quando começou a usar-se essa expressão?

O termo tornou-se efetivo após o plebiscito sobre ficar ou sair da UE, o que resultou em 51,9% dos votos a favor da saída contra 48% a favor da permanência. A consulta foi convocada pelo ex-primeiro-ministro conservador David Cameron, que renunciou após o resultado, ao contrário do que tinha prometido.

O que é o artigo 50.º do Tratado de Lisboa?

O artigo 50.º, formado por cinco pontos, estabelece o mecanismo para a retirada de um país da UE.

O artigo diz:

"1. Qualquer Estado-Membro pode decidir, em conformidade com as suas normas constitucionais, retirar-se da União.

2. O Estado-Membro que decida retirar-se notificará o Conselho Europeu da sua intenção .... "

O que acontece depois de o artigo 50.º ser invocado?

Uma vez ativado, começa um período formal de negociação de dois anos entre a UE e o Reino Unido para estabelecer os termos para o 'Brexit' e definir diretrizes para as novas relações futuras entre Londres e Bruxelas.

Quando é que o Reino Unido sai da União Europeia?

Se ambas as partes não chegarem a um acordo sobre o prazo de negociação, o Reino Unido deixará de pertencer à UE na primavera de 2019. Este calendário pode variar, no entanto, no caso improvável de que ambas as partes concordarem, por unanimidade, prorrogar esse período de negociações.

A situação dos cidadãos comunitários

Atualmente, existem 3,15 milhões de cidadãos da UE que residem no Reino Unido em comparação com 900.000 expatriados britânicos que vivem em diferentes países do continente, de acordo com dados oficiais. O futuro de ambos é incerto. A primeira-ministra britânica, Theresa May, tem insistido que é uma prioridade resolver o seu estatuto jurídico, desde que outros países também protejam a situação dos seus nacionais na UE.

E se o Reino Unido quiser voltar à UE?

Se o Reino Unido ou qualquer outro Estado membro sair, pode pedir a sua adesão e o seu pedido será submetido ao mesmo procedimento que qualquer Estado que pretenda aderir.