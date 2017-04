Pub

O líder do executivo comunitário sublinhou ainda ser necessário "chegar a acordo sobre as condições do divórcio" com Londres

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reconheceu hoje que as negociações sobre o 'Brexit' serão difíceis e adiantou esperar que os 27 mantenham ao longo do processo a união hoje demonstrada em Bruxelas.

"As negociações a sério [com Londres] só começam depois das eleições de 08 junho e serão difíceis, será também difícil manter a unidade hoje demonstrada, mas tudo faremos para isso", disse Juncker, falando, em conferência de imprensa, no final da cimeira da UE.

A unidade hoje demonstrada, e que levou a que as orientações do Conselho Europeu para as negociações do 'Brexit' tivessem sido adotadas imediatamente após o início dos trabalhos, "não é de fachada", referiu também.

O líder do executivo comunitário sublinhou ainda ser necessário "chegar a acordo sobre as condições do divórcio" com Londres, e só depois pode haver outras conversações.

Também o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, alertou que "a unidade dos 27 é a primeira e mais importante condição política" para negociar um acordo de saída do Reino Unido.

Os direitos dos 4,5 milhões de cidadãos dos 27 que vivem, trabalham e estudam no Reino Unido e vice-versa são uma preocupação fundamental dos líderes europeus, tendo Tusk sublinhado que Londres deve dar "uma resposta séria" a este ponto.

No primeiro Conselho Europeu formalmente com formato a 27, os líderes da UE adotaram as diretrizes da União para as negociações com o Reino Unido, como constatou o presidente da Comissão Europeia.

A cimeira destinou-se à adoção das orientações para as negociações com Londres, com a presença do negociador chefe da UE, Michel Barnier, a quem será posteriormente dado um mandato para conduzir as negociações em representação dos "Vinte e Sete".

O mandato para Barnier deverá estar pronto até 22 de maio, mas as negociações só arrancarão depois das eleições no Reino Unido marcadas para 08 de junho.