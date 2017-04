Pub

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, avisou hoje os britânicos que "nada é grátis" ao referir-se à saída do Reino Unido da União Europeia, no momento em que os líderes europeus preparam as negociações para o 'brexit'.

"Depois da sua saída [da União Europeia], o Reino Unido não deve ter vantagens que outros países não têm. Nada é grátis. Isso devem sabê-lo", disse Schäuble em declarações hoje divulgadas pelos jornais do grupo Funke.

O ministro exigiu ainda a Londres que cumpra as suas obrigações financeira para com a União Europeia: "Não queremos debilitar o Reino Unido, mas também não queremos que o resto da Europa fique debilitado".

Por outro lado, o responsável das finanças alemão rejeitou que a Alemanha aumente as suas contribuições à União Europeia quando o 'brexit' for efetivado.

Aliás, frisou que os meios da União Europeia devem ser utilizados apenas quando fortalecem a Europa como um todo, enquanto os que apenas beneficiam um estado-membro devem ser financiados unicamente por esse país.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 reúnem-se hoje em Bruxelas para adotar as orientações para as negociações com Londres em torno da saída do Reino Unido da UE.

Com a presença do negociador-chefe da UE, Michel Barnier, a quem será posteriormente dado um mandato para conduzir as negociações em representação dos "Vinte e Sete", os líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, vão aprovar hoje as posições e os princípios gerais para as negociações que se seguem com Londres, e que deverão ser concluídas no espaço de dois anos, até 2019.