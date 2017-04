Pub

Theresa May acusou a União Europeia de se unir contra o país

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou hoje que "ninguém se aliou contra o Reino Unido", rejeitando as acusações da primeira-ministra britânica, Theresa May, que acusou a União Europeia (UE) de se unir contra o país.

"Que nós, os 27, estejamos unidos e falemos a uma só voz é a coisa mais natural do mundo, mas isso não é aliar-se contra qualquer coisa", afirmou Merkel.

"Estamos a facilitar as coisas para o Reino Unido se falarmos a uma só voz", defendeu a chanceler após uma cimeira a 27, em Bruxelas.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia adotaram hoje as grandes linhas orientadoras para as negociações com Londres com vista à concretização da saída do Reino Unido do bloco europeu, o chamado 'Brexit'.