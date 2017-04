Pub

Chanceler alemã diz que devem ser clarificados "de forma satisfatória" os termos da saída do bloco comunitário

A chanceler alemã Angela Merkel advertiu hoje os britânicos de que não podem esperar ter os mesmo direitos que os países membros da União Europeia após a sua saída do bloco comunitário.

"Um país terceiro não gozará dos mesmos direitos ou de direitos mais vantajosos que um país membro", disse a chanceler alemã na Câmara dos Deputados em Berlim, antes da cimeira europeia que deverá fixar os limites nas negociações da União Europeia com Londres sobre o Brexit.

Angela Merkel advertiu também que antes de negociar com Londres como serão as futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido, devem ser clarificados "de forma satisfatória" os termos da saída do bloco comunitário, incluindo as suas "obrigações financeiras".

A chanceler disse também que "só negociará por essa ordem e não ao contrário".