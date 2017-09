Pub

Relatório do eurodeputado português do PS Pedro Silva Pereira propõe redistribuição de lugares após saída do Reino Unido e começa hoje a ser debatido em Estrasburgo

A futura configuração do Parlamento Europeu da era pós-brexit já está desenhada. Ao contrário do que se chegou a temer, Portugal mantém 21 deputados. Alguns países, como França e Espanha, ganham mais lugares. Este cenário é visto como "uma boa solução" por socialistas e social-democratas. Mas, mais à esquerda, a proposta ainda não agrada a todos.

A arquitetura traçada no relatório do eurodeputado Pedro Silva Pereira prevê "uma redução do número de deputados no Parlamento Europeu, de 751 para 700", permitindo que os restantes 22 sejam distribuídos por aqueles países "que estavam prejudicados", uma vez que a representação em vigor não cumpria o chamado princípio da proporcionalidade degressiva, prevista no Tratado de Lisboa. O caso mais gritante era o de França, quando comparada com a Alemanha. França tem uma população inferior à alemã, mas os seus eurodeputados precisam de mais votos para serem eleitos para o Parlamento Europeu.

A proposta, que começa hoje a ser debatida em Estrasburgo, "corrige estas situações", permitindo "uma representação mais justa dos Estados", considerou Silva Pereira. "Este relatório permite, por um lado, um Parlamento mais justo e pequeno, por outro lado salvaguarda os interesses dos Estados médios e mais pequenos, que estavam ameaçados de perder lugares", afirmou.

"O que daqui resulta é que a França ganhará quatro mandatos, Espanha outros quatro, a Itália três, a Holanda e Irlanda dois e outros sete países ganharão um. Todos os outros Estados mantêm o número de deputados que têm atualmente, entre os quais Portugal", explicou o eurodeputado sobre a possível futura arquitetura da eurocâmara.

"Oxalá ela seja aprovada pelo Parlamento e depois pelo Conselho", comentou, tendo em conta que a proposta pode ainda enfrentar "resistências", particularmente "dos que nada ganham com isto". "Alguns setores alemães tendem a ser exigentes, pois a Alemanha já tem o máximo de deputados que os tratados permitem, 96. Por isso não ganha nada, nem pode ganhar e a tendência é para exigir a extinção dos 73 deputados do Reino Unido. Também outros adversários, não apenas deste relatório, mas de todo projeto europeu, tendem a usar argumentações populistas, para dizer que devia haver uma redução ainda maior do número de eurodeputados", comentou.

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel frisou, por seu lado, que "isto ainda não é o resultado, é apenas um projeto de relatório". Rangel teme que a proposta que considera "a melhor" para Portugal, possa vir a não ser aprovada, não só pela resistência proveniente do setor alemão, mas também porque a sua família política não quer que a possibilidade de uma lista transnacional de eurodeputados, que tem vindo a ser defendida por socialistas e liberais, com o apoio do governo francês e do italiano, fique em aberto com a nova arquitetura. Esta deixa 51 lugares vazios, potencialmente atribuíveis à lista transnacional.

Silva Pereira considera que esta hipótese não se colocaria, já que "carece de uma alteração dos tratados". A razão principal para a redução de deputados decorre da necessidade de restrições financeiras, após a saída do Reino Unido. Além disto, "está pensado que esses lugares possam ser usados para eventuais alargamentos", afirmou.

O relatório, que deverá estar fechado em 2018, para que possa ser aplicado a tempo das eleições europeias de 2019, recebe criticas à esquerda, nomeadamente por permitir a "criação de desigualdades entre países". "Se tivermos em conta que bastam seis países no Conselho para ter 70% dos votos e que Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, percebemos que estamos numa situação de não convergência e de criação de desigualdades permanentes", comentou a deputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias, concluindo que "se alguns lugares deixados disponíveis com a saída do Reino Unido significam mais deputados para alguns países e o nosso número mantém-se, facilmente percebemos que para Portugal há uma perda de poder".

