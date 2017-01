Pub

Terá de haver uma lei do parlamento para que o processo seja iniciado, deixou claro o presidente do supremo, Lord Neuberger

O supremo tribunal britânico decidiu que a primeira-ministra Theresa May não pode ativar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa e começar o processo de saída da União Europeia sem a aprovação do parlamento.

"Terá de haver uma lei do parlamento para que o processo seja iniciado", deixou claro o presidente do tribunal Lord Neuberger. A decisão não foi tomada por unanimidade, mas por uma maioria de 8, com 3 votos contra.

Neuberger disse que apesar de ser prerrogativa do governo assinar e e mudar tratados, não o pode fazer sem autorização do parlamento quanto estes afetam os direitos dos cidadãos.

O juiz deixou bem claro, no entanto, que esta decisão é sobre o direito do governo de ativar o artigo 50 e não sobre a saída da UE.

Assim, a decisão vai ter de passar pelo parlamento o que pode atrasar o processo, que Theresa May queria lançar até ao final de março.

A boa notícia para a primeira-ministra britânica é que o tribunal considera que os outros parlamentos, nomeadamente o escocês, não têm de ser ouvidos.

Trabalhistas não vão votar contra

O partido trabalhista britânico, atualmente na oposição, já veio dizer que não irá frustrar no parlamento o processo para ativar o Artigo 50. "Os trabalhistas respeitam o resultado do referendo e a vontade do povo britânico e não irão frustrar o processo para invocar o Artigo 50", revelou em comunicado o porta-voz do partido liderado por Jeremy Corbyn, garantindo assim a saída do Reino Unido da UE.

No entanto, o mesmo responsável assinalou que o partido irá exigir do governo um plano que responsabilize o executivo durante as negociações.

Em atualização

