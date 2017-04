Pub

Publicidade foi partilhada por grupos de direita e por membros do "alt-right"

A marca Nivea pediu desculpa por ter feito uma publicidade que foi considerada racista por alguns utilizadores nas redes sociais e retirou-a do ar. O slogan do anúncio publicitário do desodorizante Black and White Invisível dizia "branco é pureza", uma mensagem que foi interpretada como tendo conotações racistas.

A publicidade foi divulgada no Facebook e era dirigida ao público do Médio Oriente. Na imagem via-se uma mulher sentada e de costas e lia-se "mantém limpo, mantém brilhante. Não deixes nada arruiná-lo".

A imagem foi partilhada várias vezes e o seu lema adotado por grupos de direita, incluindo o alt-right. "Nivea: o creme hidratante/desodorizante oficial do Alt Right", escreveu um utilizador num comentário à imagem, segundo a BBC.

A marca alemã recebeu várias críticas e acabou por apagar a publicação.

A porta-voz da Nivea disse que uma publicação no Facebook levantou preocupações sobre "discriminação étnica" e que por isso a marca "pede muitas desculpas a quem possa ter ficado ofendido".

A marca admite que a publicidade podia provocar este tipo de enganos e afirma que representa a "diversidade, tolerância e as oportunidades iguais".

