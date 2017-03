Pub

Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico falou em nome do Conselho de Segurança da ONU

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, condenou esta quinta-feira, em nome do Conselho de Segurança da ONU, o "cobarde ataque terrorista" de quarta-feira em Londres que matou e feriu gravemente "muitas pessoas inocentes".

Johnson, que presidia a uma reunião do Conselho, abriu a sessão com uma declaração em nome dos 15 membros do principal órgão das Nações Unidas e pediu em seguida aos presentes um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

O ministro britânico estava em Washington na altura do ataque junto do parlamento, que matou um polícia e dois civis e feriu cerca de 40 outras pessoas.

O Reino Unido exerce atualmente a presidência rotativa do Conselho de Segurança e Boris Johnson decidiu manter a agenda em Nova Iorque e presidir às reuniões do Conselho que vão avaliar as situações na Somália e no Sudão do Sul.