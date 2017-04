Pub

O número de vítimas mortais do bombardeamento químico de terça-feira em Khan Cheikhoun, no norte da Síria, subiu para 72

O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, responsabilizou hoje o regime de Damasco pelo ataque com armas químicas contra a localidade de Khan Cheikhoun, no norte da Síria, e que provocou 72 mortos, entre os quais vinte crianças.

"Todas as provas que vi indicam que foi o regime de Assad e com total conhecimento sobre o uso de armas ilegais, num ataque bárbaro contra as pessoas", disse Johnson aos jornalistas antes da conferência internacional sobre a Síria, em Bruxelas.

O número de vítimas mortais do bombardeamento químico de terça-feira em Khan Cheikhoun, no norte da Síria, subiu para 72, incluindo 20 crianças, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A organização não-governamental alertou que nas últimas horas aconteceram novos bombardeamentos em Khan Cheikhoun, realizados por aviões de guerra não identificados.

As potências ocidentais responsabilizaram o regime de Bashar al-Assad pelo ataque de terça-feira.

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para discutir o ataque.