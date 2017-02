Pub

O casal estaria a planear um ataque com faca em Sydney

Um jovem casal autointitulado "Bonnie e Clyde islâmicos", em alusão à dupla criminosa norte-americana dos anos 1930, foi hoje acusado em Sydney de planear um ato terrorista, que alegadamente envolvia um ataque com faca naquela cidade australiana.

Sameh Bayda e a mulher Alo-Bridget Namoa, ambos com 19 anos, já estavam sob custódia, acusados de recolher documentos suscetíveis de facilitar atos terroristas.

"As acusações de hoje seguem uma extensiva investigação dos agentes da unidade antiterrorismo da polícia estadual do estado Nova Gales do Sul e consultas contínuas com o departamento do Ministério Público da Commonwealth", disse a polícia numa declaração.

Os acusados podem incorrer numa pena de prisão perpétua, acrescentou a polícia.

Bayda, que foi detido no início do ano passado com a sua mulher, também foi acusado de recolher documentos em árabe sobre como fabricar explosivos caseiros e realizar um esfaqueamento, informou a estação ABC, acrescentando que, numa mensagem de texto com Bayda, a mulher descreveu-os como os "Bonnie e Clyde islâmicos".

Namoa, uma católica do Tonga convertida ao islão, foi acusada de posse de uma faca de caça e de uma bandeira islâmica, além de informação sobre como fabricar um detonador para um explosivo caseiro, entre outras acusações.

A Austrália elevou o seu alerta terrorista em setembro de 2014 e desde então reforçou a segurança e aprovou uma série de leis antiterroristas para evitar atentados no seu território.

Desde então a Austrália sofreu quatro ações violentas e frustrou outros 12 planos de atos terroristas.