A polícia disse que os incêndios podem ter sido ateados por interesses financeiros e já foi aberta uma investigação

Os bombeiros voluntários de Sicília estão sob investigação por alegadamente atearem fogos para ganhos financeiros, disse a polícia italiana.

São quinze os voluntários que estão sob investigação por possíveis fraudes relacionadas com incêndios que datam de 2013. Não se sabe quantos fogos o grupo é suspeito de atear ou quem os dirigiu, disseram as autoridades Nenhum dos bombeiros foi até agora identificado.

De acordo com a polícia, depois de atearem um incêndio esperavam que alguém os chamasse, ou, noutras ocasiões, pediam a amigos ou familiares para reportar para a linha de emergência fogos inexistentes.

As autoridades suspeitaram do número relativamente elevado de chamadas de emergência recebidas quando os voluntários estavam no seu turno e, com base nisso, foi aberta uma investigação. Segundo a CNN, as autoridades afirmaram que os voluntários desencadearam os incêndios para que fossem chamados a apagá-los e, por sua vez, fossem pagos por isso.

O sul de Itália, incluindo a Sicília, foi atormentado por incêndios neste verão. A NASA afirma que as "condições extremamente secas" causadas pela falta de chuva contribuíram para o número elevado de incêndios.

Em junho, Sicília viu 40% menos chuva e clima muito quente. A falta de chuva deixou os lagos e os reservatórios "severamente esgotados" e tornou a luta contra os incêndios mais difícil, disse a agência espacial norte-americana.