As autoridades alemãs preparam-se para desarmar uma bomba britânica da II Guerra Mundial, encontrada no início desta semana em Frankfurt. É uma operação delicada já que o engenho tem capacidade para arrasar um quarteirão da cidade, segundo os bombeiros da cidade.

"Esta bomba possui mais de 1,4 toneladas de explosivos", disse Reinhard Ries. "Não são apenas os fragmentos que são o problema, mas também a pressão que ela cria, que arrasaria todos os edifícios num raio de 100 metros".

Supõe-se que a bomba HC 4000 tenha sido sido abandonada pela Royal Air Force da Grã-Bretanha durante a guerra de 1939-1945. Foi descoberta no início desta semana num prédio num bairro rico de Frankfurt, o Westend.

Desarmá-la exigirá a maior evacuação do pós-guerra na Alemanha, com a polícia a planear evacuar uma área que inclui a sede da polícia, dois hospitais, sistemas de transporte e o banco central da Alemanha. Mais de 60 mil pessoas vão ter de ser retiradas do local durante pelo menos 12 horas.

Esta sexta-feira as autoridades pediram aos habitantes de Frankfurt para saírem do local às 8.00 da manhã de sábado, abandonando uma área num raio de 1,5 km à volta da bomba.

