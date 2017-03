Pub

A Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei para punir com a pena de morte vários crimes relacionados com a droga

Os bispos das Filipinas instaram hoje os católicos do país a oporem-se à reintrodução da pena de morte, depois de na véspera a câmara baixa ter dado luz verde a esta medida que terá de ser ratificada pelo Senado.

"Fazemos um apelo a todos os fiéis católicos e a todos os filipinos que defendem a vida para que continuem a sua oposição ativa à pena de morte", disse o presidente da Conferência dos Bispos Católicos das Filipinas, o arcebispo Socrates Villegas, em comunicado.

Villegas instou especialmente os "advogados, juízes e juristas católicos" do país a prestarem o "seu serviço à sociedade", lutando contra a reintrodução da pena capital.

O comunicado surge depois de a Câmara dos Representantes ter aprovado, na terceira votação, um projeto de lei para punir com a pena de morte vários crimes relacionados com a droga, em linha com a política de tolerância zero com as drogas do Presidente, Rodrigo Duterte.