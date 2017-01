Pub

Homem levantou-se, dirigiu-se ao altar e esmurrou o padre

Um bispo auxiliar da arquidiocese de Newark foi agredido durante uma missa de sábado, na catedral basílica do sagrado coração, disseram as autoridades do condado de Essex.

Um residente de Newark, Charles Miller, de 48 anos, levantou-se, dirigiu-se ao altar e esmurrou o padre Manuel Cruz na boca, durante uma cerimónia em memória do jogador de basebol Roberto Clemente, morto em 1972.

As autoridades informaram que Cruz foi tratado num hospital, mas os ferimentos não foram considerados graves.

Miller foi acusado de agressão e as autoridades não adiantaram o motivo do ataque.