Momento insólito, "para a fotografia", na receção a representantes do setor transportes pesados

À primeira vista, parece que o Presidente dos Estados Unidos é tão versátil que até conduz, furiosamente, um camião. Depois descobrimos que a realidade não é bem assim: o homem está de facto sentado ao volante e com uma expressão de força, mas não vai para lado nenhum. Apenas simula que o faz.

Simbolismos à parte, o momento insólito ocorreu esta quinta-feira, à entrada da Casa Branca. Na receção a responsáveis do setor dos transportes pesados de mercadorias, Donald Trump subiu para a cabine de um enorme camião de 18 rodas que estava estacionado junto ao Portão Sul.

Na agenda do encontro estava o sistema de saúde dos condutores destes veículos, que estão em situação duvidosa numa altura em que a revogação do Obamacare está para ser votada no Congresso.

Para a história, independentemente do que venha a ser decidido a este nível, fica a fotografia - que como todos os atos do Presidente dos EUA será arquivada na Biblioteca do Congresso. E o vídeo: