Companhias aéreas foram criticadas por aumentarem muito os preços de bilhetes de voos com partida de zonas que serão afetadas pelo Irma. Agora limitaram subida dos preços

As maiores companhias aéreas norte-americanas colocaram limites aos preços dos voos a partir da Florida e de outras áreas que serão afetadas pelo furacão Irma. A medida foi anunciada após uma utilizadora ter denunciado que o preço de um bilhete de Miami (Florida) para Phoenix (no Arizona) tinha passado de 547 para 3259 dólares, na Delta.

A publicação no Twitter recebeu mais de 50 mil gostos e chamou a atenção para as dificuldades que as pessoas que tentam escapar ao furacão têm enfrentado. A Delta foi muito criticada e logo os utilizadores deram o exemplo de outras companhias aéreas que também tinham aumentado os preços subitamente.

Assim, esta quarta-feira, a JetBlue informou que os preços dos bilhetes iriam variar entre os 99 e os 159 dólares, ou seja, entre 83 e 133 euros. A American Airlines vai vender bilhetes até 99 dólares, 83 euros, segundo a CNN. A Delta informou que não vai cobrar mais do que 399 dólares, 334 euros, nos voos para e a partir do sul da Florida e das Caraíbas.

Os limites aos preços estarão em vigor até 13 de setembro.

Pouco depois, a utilizadora publicou no Twitter que tinha sido contactada pela Delta e que a empresa "ajudou muito". "Aviso para os viajantes: liguem sempre para a companhia aérea se algo não soar bem", continuou.

Seth Kaplan, da revista Airline Weekly, explicou que os preços dos bilhetes são estabelecidos por algoritmos que medem a procura e a oferta e que, após o furacão Harvey, que deixou o Texas devastado, muitos decidiram fugir do Irma.

"De repente, toda a gente decidiu fugir e compraram todos os lugares", explicou Kaplan à CNN. "Mas não há lugares disponíveis para toda a gente que quer fugir da Florida".

O departamento dos transportes dos Estados Unidos revelou que já recebeu queixas dos consumidores devido a estas mudanças de preços e que vai avaliar se houve "alguma violação dos regulamentos".

