Antigo ministro da Economia Social entre 2012 e 2014, defende a redução do horário de trabalho, o rendimento social garantido, políticas ecológicas e a legalização da canábis. Tem 49 anos.

Benoît Hamon ganhou a primeira volta das primárias dos socialistas franceses e seus aliados políticos, com 35% dos votos, tendo ficado em segundo lugar o ex-primeiro-ministro Manuel Valls, com32%. Ambos irão enfrentar-se na segunda volta que decorre no próximo domingo.

Funcionaram 7530 assembleias de voto para a escolha do candidato socialista às presidenciais de 23 de abril e 7 de maio. O número de participantes situou-se entre os 1,7 e os 1,9 milhões de eleitores.

A vitória de Hamon acabou por concretizar uma tendência descrita nas sondagens ao longo da campanha, com este candidato, que se assumiu como claramente da esquerda do partido, a ir subindo nas intenções de voto.

Uma sondagem à boca de urnas do Instituto Elabe para a televisão BFMTV revelava que 68% dos votantes foram simpatizantes de partidos da esquerda, 10% de partidos de centro e direita, 7% da Frente Nacional e 15% sem preferência partidária.

Para o secretário-geral dos socialistas, Jean-Christophe Cambadélis, o escrutínio "foi um sucesso".

Uma reformada de 76 anos, Micheline, citada no La Croix, afirmou-se "confortada" com a prestação de Valls nos debates. Foi nele que votou e nele votará se chegar à segunda volta. De outro modo, a sua escolha será Emmanuel Macron, um nome que começa a surgir, cada vez mais, como a opção para muito do eleitorado socialista consciente de que são as poucas as hipóteses de um candidato desta família política chegar ao voto de 7 de maio.