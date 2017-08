Pub

Abdelbaki Es-Satty é suspeito de estar na origem da célula 'jihadista' responsável pelos atentados na Catalunha

A Bélgica tinha denunciado à polícia espanhola algumas suspeitas relativamente ao imã de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, que morreu na explosão de uma casa em Alcanar na véspera dos ataques na Catalunha e que é suspeito de estar na origem da célula 'jihadista' responsável pelos atropelamentos nas Ramblas e em Cambrils, que fizeram 15 mortos e centenas de feridos, 46 deles ainda hospitalizados.

A imprensa espanhola cita hoje uma entrevista do presidente da câmara da cidade belga de Vilvoorde à agência noticiosa Efe, na qual este diz ter pedido, em 2016, informações às autoridades policiais de Espanha - não indica quais - sobre Abdelbaki Es-Satty. A resposta que recebeu indicava que não recaiam suspeitas sobre o homem em causa.

Nessa época Abdelbaki Es-Satty vivia na cidade belga de Vilvoorde, a 12 quilómetros de Bruxelas. O imã da cidade vizinha de Diegem ter-se-á dirigido ao autarca com algumas duvidas, nomeadamente se existiam antecedentes criminais. "Parecia-lhes um homem estranho, que dizia que vinha de Espanha porque lá não tinha futuro e que se autoproclamava imã, apesar de não ter nenhum papel a comprová-lo", contou o autarca Hans Bonte, citado pelo La Vanguardia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Tinha estado detido entre 2010 e 2014 por tráfico de droga mas não havia qualquer antecedente ou suspeita de ligação a atos terroristas (apesar de um primo ter sido detido em 2006 quando foi desativada uma célula terrorista em Vilanova i la Geltrú, na província de Barcelona). Mesmo assim, a comunidade muçulmana local decidiu expulsar Abdelbaki Es-Satty da mesquita.

A Polícia Nacíonal e a Guardia Civil já reagiram a estas informações e disseram não ter recebido nenhuma pergunta das autoridades belgas.

O jornal El País revela hoje que, em 2015, quando pendeu sobre o imã uma ordem de expulsão de Espanha, esta foi revogada porque o juiz considerou que este não constituía "uma ameaça real "e demonstrou os seus "esforços de integração na comunidade espanhola".

A polícia catalã continua a investigar os destroços da casa de Alcanar, tendo encontrado hoje um cinto com explosivos. No local, as autoridades já haviam encontrado 120 botijas de gás e vestígios de TATP, um tipo de explosivo utilizado pelo Daesh.

O imã é suspeito de estar na origem da célula 'jihadista' responsável pelos atentados na Catalunha, composta por 12 elementos. Segundo a polícia catalã, oito estão mortos: ele e outro morreram na explosão da casa de Alcanar quando preparavam os ataques; cinco foram abatidos a tiro pela polícia em Cambrils. Os restantes quatro estão detidos e foram formalmente acusados de homicídios terroristas.

Ontem, o juiz da Audiência Nacional espanhola Fernando Andreu enviou para a prisão sem fiança dois dos suspeitos, Mohammed Houli Chemlal e Driss Oukabir.

Quanto a Salah El-Karib, de 34 anos e que gere um 'call-center', o juiz prolongou a sua detenção por mais 72 horas, para que se esclareça a sua participação nos factos com a realização de mais diligências.

Finalmente, o magistrado deixou em liberdade condicional Mohamed Aallaa, de 27 anos, detido em Ripoll e irmão de Sadi Aallaa - abatido a tiro pela polícia catalã na estância balnear de Cambrils, onde ocorreu o segundo atentado, na madrugada de 18 de agosto -, "já que os indícios existentes sobre a sua presumível colaboração com o grupo investigado não são suficientemente sólidos", lê-se no documento citado pela agência de notícias espanhola Efe.